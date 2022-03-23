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التحالف يحبط هجوماً بالبحر الأحمر ويدمر زورقين مفخخين
سفن قرب ميناء الحديدة (أرشيفية)
23 مارس 2022 17:14

الاتحاد - أبوظبي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تدمير زورقين مفخخين وإحباط هجوم عدائي وشيك بجنوب البحر الأحمر.

وقال بيان للتحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): "المليشيا الحوثية تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي".

وأضاف البيان: "محاولة إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد لها من محافظة الحديدة"، مضيفا: "تحضير هجوم الزورقين اُعدْ لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب".

 

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