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السيسي يحسم الجدل بشأن مخزون القمح
السيسي
23 مارس 2022 16:55

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح  السيسي  اليوم الأربعاء أن مصر  ليست لديها  أي مشكلة  فى مخزون القمح ولا فى أى  سلعة أساسية.
وقال السيسي، في كلمة خلال حضوره  اليوم حفل تكريم المرأة المصرية  والأم المثالية 2022، بعنوان "المرأة المصرية مفتاح الحياة"، إنه "كان  يتطلب علينا اتباع حلول علمية كدولة، فى مواجهة الأزمة العالمية التى  نتابعها والتى لها تأثير كبير ".
وأضاف : "علينا التعامل مع التحديات التى تواجهها الدولة  خاصة وأن هناك  مشكلة كبيرة جدا فى سلاسل التوريد نتيجة الأزمة العالمية الكبيرة التى  نعيشها حاليا".
وقال السيسي إن "الوطن كان على حافة الهاوية ويد الله امتدت وأعادتها  لبر الأمان" ، موضحا أن "المواطن ساعد الدولة على اتخاذ الإجراءات  الصحيحة خلال فترة الأزمات".

 

المصدر: وكالات
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