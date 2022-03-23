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عربي ودولي
مستشار أوكراني يتوقع «كارثة» روسية في أبريل
جندي أوكراني في كييف
23 مارس 2022 16:44

قال المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع انتهاء المرحلة النشطة من الهجوم الروسي بحلول أبريل، إذ إن التقدم الروسي توقف بالفعل في الكثير من المناطق.

وأضاف أريستوفيتش في تصريحات للتلفزيون المحلي أن روسيا فقدت بالفعل 40 بالمئة من قواتها المهاجمة، وقلل من احتمال إقدام روسيا على شن حرب نووية.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل مما ورد في تصريحاته.

المصدر: وكالات
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