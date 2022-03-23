اليوم 09:48
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
مسؤول مقرب من بوتين يستقيل ويغادر روسيا
مسؤول مقرب من بوتين يستقيل ويغادر روسيا
23 مارس 2022 16:37

 نقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن مصدرين مطلعين أن المبعوث الروسي لشؤون المناخ أناتولي تشوبايس قد ترك منصبه وغادر البلاد.
وأوضح المصدران أن قراره يأتي على خلفية معارضته للحرب الروسية على أوكرانيا.
ووفقاً لبلومبرج، فإن تشوبايس يصبح بذلك أعلى مسؤول يتخلى عن عمله بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وتشوبايس -66 عاماً- واحد من عدد قليل من الاقتصاديين الذين عملوا في حقبة التسعينيات وظلوا في حكومة الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، وحافظوا في الوقت نفسه على علاقات وثيقة مع المسؤولين الغربيين.
ومند اندلاع الحرب، كثفت الحكومة من ضغوطها على معارضي الحرب في الداخل.

 

المصدر: د ب أ
فلاديمير بوتين
روسيا
آخر الأخبار
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
الرياضي
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
اليوم 09:45
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة
اليوم 09:38
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
دنيا
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
اليوم 09:32
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
دنيا
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
اليوم 08:57
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا
اليوم 08:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©