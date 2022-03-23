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ألمانيا تحذر روسيا من استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية
ألمانيا تحذر روسيا من استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية
23 مارس 2022 16:21

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نحو صريح من استخدام عوامل حرب كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت اليوم الأربعاء في برلين.
وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان شولتس قد حذر الرئيس الروسي من استخدام مثل هذه الأسلحة خلال إحدى محادثاته معه، وما إذا كان ذكر عواقب محتملة، قال هيبشترايت إن المستشار قال في مقابلة "إنه حذره من ذلك في محادثة مباشرة"، وأضاف هيبشترايت: "لكن لم تتم مناقشة أي عواقب أخرى يجب أن أخبر بها هنا".
وأجرى شولتس عدة مكالمات هاتفية مع بوتين منذ اندلاع حرب أوكرانيا قبل شهر تقريبا. وقام شولتس بزيارة الكرملين قبل فترة قصيرة من اندلاع الحرب.

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
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