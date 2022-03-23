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أول تبادل للأسرى بين أوكرانيا وروسيا
من أثار الهجوم الروسي على أوكرانيا
23 مارس 2022 16:08

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن موسكو وكييف نفذتا عمليتين لتبادل الأسرى حتى الآن.

وقالت مسؤولة كبيرة، الأربعاء الماضي، إن أوكرانيا سلمت تسعة جنود روس أسرى في سبيل إطلاق سراح رئيس بلدية مدينة ميليتوبول.

وأعلن مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق إخلاء سبيل رئيس البلدية إيفان فيدوروف، لكنه لم يذكر تفاصيل.

ونقلت الوكالة عن داريا زاريفنايا المساعدة الصحفية لزيلينسكي قولها "أطلق سراح إيفان فيدوروف من الأسر الروسي ... في مقابله، تسلمت روسيا تسعة جنود أسرى".

وقالت أوكرانيا إن القوات الروسية أسرت فيدوروف يوم الجمعة الماضي.

المصدر: وكالات
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