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المستشار الألماني يرحب باللاجئين الأوكرانيين
المستشار الألماني يرحب باللاجئين الأوكرانيين
23 مارس 2022 14:57

 تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بتقديم دعم شامل للاجئي الحرب القادمين من أوكرانيا.
وقال شولتس اليوم الأربعاء في البرلمان الألماني (بوندستاج): «لا يزال من غير الواضح تماماً عدد النساء والرجال والأطفال القادمين من أوكرانيا الذين سيطلبون اللجوء لدينا... كل ما نعرفه هو أنه سيكون هناك كثيرون منهم... اللاجئون مرحب بهم لدينا»، مؤكداً أن ألمانيا ستساعد في استقبالهم، كما أن الحكومة الألمانية مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية من أجل ذلك.
وتحدث شولتس عن صور لا يمكن احتمالها لمنازل مدمرة ومستشفيات ومدن محاصرة في أوكرانيا، ونساء وأطفال يفرون من قنابل ودبابات وصواريخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعرب شولتس عن شكره على «الموجة العارمة من التعاطف والتضامن» مع اللاجئين الأوكرانيين، مضيفاً أن عشرات الآلاف من الأفراد لم يفتحوا قلوبهم فحسب، بل أيضاً منازلهم لاستقبال اللاجئين، مشيراً إلى أن بولندا، والتشيك، وسلوفاكيا، ومولدوفا، ورومانيا، والمجر تقوم هنا بعمل استثنائي.
وأكد شولتس أن الحكومة الاتحادية والولايات ستحسم الأسئلة المفتوحة حول استقبال اللاجئين في ألمانيا بحلول السابع من أبريل المقبل، وقال: «من واجب والتزام الجميع - على المستوى الاتحادي والولايات والمحليات - العمل معاً لإدارة الأمر، بدلاً من الحديث طويلا عن المسؤوليات».

 

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
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