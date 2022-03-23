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العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الصينية المنكوبة
من موقع الكارثة
23 مارس 2022 14:45
تم العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الصينية المكنوبة التابعة لشركة "تشاينا ايسترن ايرلاينز" التي تحطمت يوم الاثنين خلال رحلتها رقم 5735.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم الكشف عن تفاصيل حول الطيارين الذين كانوا يقودون الطائرة، من بينها أن الطيارين الثلاثة كانوا يملكون رخصا سارية وشهادات صحية سارية وخبرة واسعة.
وتعد استعادة ما يعرف بالصندوقين الأسودين مفتاحا لاكتشاف سبب سقوط الطائرة وهى من طراز "بوينج 737 - 800 ان جي" التي كانت تقل 132 شخصا بسرعة تقترب من سرعة الصوت قبل أن تصطدم بمنحدر تل.
وأفادت السلطات بأن الطيارين لم يردوا على اتصالات مراقبي الحركة الجوية بعد سقوط الطائرة. يُفترض أن جميع من كانوا على متنها، وهم 123 راكبا وطاقم من تسعة أفراد، قد لقوا حتفهم.
وذكر التليفزيون الرسمي أن أعمال الإنقاذ توقفت في موقع التحطم اليوم الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية، وبث لقطات أظهرت حطاما وأجزاء للطائرة متناثرة في أرض موحلة.
وفي حين قال المسؤولون إنه من السابق لأوانه تحديد سبب تحطم الطائرة، أوقفت شركة تشاينا إيسترن أسطولها من طراز بوينج 800-737 وألغت آلاف الرحلات الجوية.
وأمرت الهيئات التنظيمية بإجراء مراجعة للسلامة تشمل قسما كبيرا من قطاع الطيران في البلاد.
المصدر: وكالات
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