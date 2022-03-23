اليوم 09:47
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الصينية المنكوبة
من موقع الكارثة
23 مارس 2022 14:45

تم العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الصينية المكنوبة التابعة لشركة "تشاينا ايسترن ايرلاينز" التي تحطمت يوم الاثنين خلال رحلتها رقم 5735.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم الكشف عن تفاصيل حول الطيارين الذين كانوا يقودون الطائرة، من بينها أن الطيارين الثلاثة كانوا يملكون رخصا سارية وشهادات صحية سارية وخبرة واسعة.

وتعد استعادة ما يعرف بالصندوقين الأسودين مفتاحا لاكتشاف سبب سقوط الطائرة وهى من طراز "بوينج 737 - 800 ان جي" التي كانت تقل 132 شخصا بسرعة تقترب من سرعة الصوت قبل أن تصطدم بمنحدر تل.

وأفادت السلطات بأن الطيارين لم يردوا على اتصالات مراقبي الحركة الجوية بعد سقوط الطائرة. يُفترض أن جميع من كانوا على متنها، وهم 123 راكبا وطاقم من تسعة أفراد، قد لقوا حتفهم.

وذكر التليفزيون الرسمي أن أعمال الإنقاذ توقفت في موقع التحطم اليوم الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية، وبث لقطات أظهرت حطاما وأجزاء للطائرة متناثرة في أرض موحلة.

وفي حين قال المسؤولون إنه من السابق لأوانه تحديد سبب تحطم الطائرة، أوقفت شركة تشاينا إيسترن أسطولها من طراز بوينج 800-737 وألغت آلاف الرحلات الجوية.

وأمرت الهيئات التنظيمية بإجراء مراجعة للسلامة تشمل قسما كبيرا من قطاع الطيران في البلاد.

المصدر: وكالات
الصين
آخر الأخبار
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
الرياضي
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
اليوم 09:45
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة
اليوم 09:38
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
دنيا
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
اليوم 09:32
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
دنيا
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
اليوم 08:57
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا
اليوم 08:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©