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إطلاق نار قرب مطار مقديشو الدولي في الصومال
أرشيفية
23 مارس 2022 14:52

تجري عملية إطلاق نار قرب مطار مقديشو الأربعاء بعدما تصدّت قوات الأمن لمسلّحين اقتحموا مجمّعًا في محيط المطار، حسبما أفاد شهود عيان، فيما أعلنت حركة الشباب الإرهابية أنها تشن هجومًا على مجمع يضم سفارات.
وقال محمد علي، وهو يعمل لدى جهاز أمن المطار، لوكالة فرانس برس "هناك إطلاق نار في محيط المطار، وعلمنا أنه هجوم ينفذه مسلحون، ليس لدينا تفاصيل حتى الآن لكن قوات الأمن تتصدى لهم حاليًا".
وأفاد شهود عيان بسماعهم إطلاق نار قوي، فيما قال التلفزيون الوطني الصومالي عبر تويتر إن "قوات الأمن تتصدى لعملية إرهابية عند إحدى البوابات الرئيسية لمجمّع هالان في مقديشو".
وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: وكالات
إطلاق النار
الصومال
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