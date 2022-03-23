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المستشار الألماني يطالب بوقف فوري للحرب في أوكرانيا
المستشار الألماني يطالب بوقف فوري للحرب في أوكرانيا
23 مارس 2022 14:04

 طالب المستشار الألماني أولاف شولتس بوقف فوري للحرب في أوكرانيا.
وقال شولتس خلال مناقشة عامة في البرلمان الألماني اليوم الأربعاء: «يجب أن تصمت الأسلحة - وفوراً».
وذكر شولتس أنه يناقش باستمرار مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخطوات التالية، كما أجرى محادثات طويلة ومكثفة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام القليلة الماضية، وقال: «بوتين بحاجة إلى سماع الحقيقة بشأن الحرب في أوكرانيا... وهذه الحقيقة هي أن الحرب تدمر أوكرانيا. لكن مع الحرب يدمر بوتين مستقبل روسيا أيضاً».
وأكد شولتس قائلاً: «لن ندخر وسعاً حتى يسود السلام قارتنا مرة أخرى»، مضيفاً أن لا أحد يستطيع أن يقول ما إذا كانت المفاوضات الجارية بين أوكرانيا وروسيا ستكون ناجحة، مشيراً إلى أنه من الواضح أن الأوكرانيين هم من يتفاوضون بشأن أوكرانيا - «ولا أحد غيرهم»، مؤكداً أن بلاده لن تدخر وسعاً في مساعدة أوكرانيا على إيجاد حل سياسي.

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
أوكرانيا
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