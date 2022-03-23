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توقف عمليات البحث في موقع الطائرة الصينية المنكوبة
يصل الأشخاص، الذين يُعتقد أن بعضهم من أقارب الضحايا ، إلى مدخل قرية لو بالقرب من الموقع الذي تحطمت فيه طائرة بوينج
23 مارس 2022 12:55

أفادت السلطات الصينية، الأربعاء، بتعليق عمليات البحث عن أدلة حول سبب سقوط طائرة الركاب الصينية، التي سقطت على سفح جبل جنوب البلاد، حيث غمرت مياه الأمطار منطقة الحطام.
 
ولجأت فرق الطوارئ، الثلاثاء، إلى استخدام الأدوات اليدوية وطائرات مسيّرة وكلاب بوليسية في ظروف ممطرة، لتمشيط منحدرات الغابات الكثيفة بهدف استعادة الصندوقين الأسودين، اللذين يحتويان على بيانات الرحلة ومسجلات صوت قمرة القيادة، وكذلك أي رفات بشرية.

وعملت أطقم الطوارئ أيضا على ضخ المياه من الحفرة التي نشأت عندما اصطدمت الطائرة بالأرض، لكن عمليات البحث توقفت في منتصف النهار بسبب الانهيارات الأرضية الصغيرة من المنحدرات، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل الإعلام الحكومية الصينية، قطعا صغيرة من الطائرة "بوينغ 737-800" متناثرة فوق المنطقة.

المصدر: وكالات
الصين
الطائرة المنكوبة
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