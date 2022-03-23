توقف عمليات البحث في موقع الطائرة الصينية المنكوبة

يصل الأشخاص، الذين يُعتقد أن بعضهم من أقارب الضحايا ، إلى مدخل قرية لو بالقرب من الموقع الذي تحطمت فيه طائرة بوينج