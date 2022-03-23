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كوريا الجنوبية توافق على استخدام أقراص لعلاج المصابين بفيروس كورونا
كوريا الجنوبية توافق على استخدام أقراص لعلاج المصابين بفيروس كورونا
23 مارس 2022 12:15

منحت وكالة سلامة الأدوية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، الموافقة الطارئة لاستخدام أقراص تصنعها شركة "ام اس دي" للأدوية لعلاج المصابين بفيروس كورونا، لتكون بذلك ثاني نوع من الأقراص يتم الموافقة على استخدامها في كوريا الجنوبية.
 ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن شركة الأدوية ووزارة الأغذية وسلامة الأدوية القول،  إن أقراص لاجيفرو سوف تستخدم لعلاج الحالات البسيطة إلى المتوسطة المصابة بفيروس كورونا التي تواجه الخطر المتزايد للحاجة لدخول المستشفى أو الوفاة .
وكانت الوزارة قد شكلت لجنة من الداخل والخارج لمراجعة سلامة وفعالية الأقراص، وتوصلت إلى أن هناك حاجة لاستخدامها للتعامل مع أزمة الصحة العامة.
وتعد أقراص لاجيفرو ثاني أقراص يتم استخدامها لعلاج المصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، بعد الموافقة على استخدام أقراص باكسلوفيد التي تصنعها شركة فايزر.

 

المصدر: د ب أ
كوريا الجنوبية
فيروس كورونا
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