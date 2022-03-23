السعودية.. إعدام مواطن قتل والدته

أعدمت السلطات السعودية، الثلاثاء، مواطنا قتل والدته بطريقة مروعة، في منطقة تبوك.

وفي بيان لها، قالت الداخلية السعودية: أقدم / سلطان بن أحمد بن سبيتان عليان شامان - سعودي الجنسية - على قتـل والدته وذلك بسكب مـادة بترولية بغرفتهـا أثناء نومهـا وإشعال النـار بـهـا مما أدى إلى احتراقها ووفاتها، وتمكنت سلطات الأمـن مـن القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكـم علـيـه بالقتل تعزيراً.

وأضاف بيان الداخلية: وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيـد مـن مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ سلطان بن أحمد بن سبيتان علـيـان شـامـان بمنطقة تبوك.



