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بوتين يعتزم حضور قمة العشرين
بوتين
23 مارس 2022 11:52

ذكرت السفيرة الروسية لدى إندونيسيا  ليودميلا فوروبيفا أن الرئيس  فلاديمير بوتين يعتزم حضور اجتماعات 
مجموعة العشرين، التي تستضيفها إندونيسيا في وقت لاحق من هذا العام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين عن السفيرة قولها في إيجاز صحفي في جاكرتا ، إن روسيا تقدر عدم رضوخ إندونيسيا للضغط لتحويل تركيز مجموعة العشرين بعيدا عن التعافي الاقتصادي.

وتابعت أن روسيا مستعدة للوفاء بطلب القمح لإندونيسيا.وأضافت أن عقود الأسلحة مع إندونيسيا مازالت قائمة ، ولم تتلق أي "رفض رسمي" من الحكومة.
  

المصدر: وكالات
بوتين
قمة العشرين
إندونيسيا
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