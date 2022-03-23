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مصر تعطل الدراسة في هذه المحافظة بسبب الطقس السيء
مصر تعطل الدراسة في هذه المحافظة بسبب الطقس السيء
23 مارس 2022 11:32

 شعبان بلال (القاهرة)

أعلنت السلطات المصرية تعطيل الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بسبب موجة الطقس السيئة المتوقعة نتيجة منخفض سطحي على البحر المتوسط وفق الأرصاد الجوية. 

ومن المتوقع أن تتعرض بعض المحافظات المصرية خاصة الساحلية، اليوم الأربعاء، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من أمطار ورياح.

وقال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف إن تعطيل الدراسة يأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

واستثنى محافظ الإسكندرية من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل والنوبتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها الجهات المعنية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من انخفاض كبير في درجات الحرارة، غدا الأربعاء، موضحة أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى بارد على السواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مع سقوط أمطار على المحافظات الساحلية. 

 

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