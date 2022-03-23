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بلينكن يبحث مع ستولتنبرج جهود تحصين حلف الناتو
بلينكن
23 مارس 2022 11:25

تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج لمناقشة الجهود الجارية لتحصين الجناح الشرقي لحلف الناتو والاستعدادات لقمة الحلف الاستثنائية غداً الخميس.

وأعاد بلينكن التأكيد على الحاجة إلى رد قوي وموحد عبر الأطلسي على حرب الحكومة الروسية ضد أوكرانيا، ورحب بالعمل الجاري لتعزيز قدرة الردع والدفاع الخاصة بالناتو، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس.

وجدد بلينكن "التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.
كما ناقش الجانبان المساعدة الإنسانية والأمنية المهمة التي يقدمها حلفاء الناتو إلى أوكرانيا بشكل مشترك. 

المصدر: وكالات
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