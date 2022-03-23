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سوريا تقر إجراءات جديدة بشأن لقاح كورونا
موضوعية
23 مارس 2022 09:36

قررت الحكومة السورية منح مهلة لجميع العاملين في الدولة للمبادرة إلى تلقي لقاح كورونا، أو إبراز وثيقة رسمية تبين أن العامل غير مصاب به، وأصدرت الداخلية السورية تعميماً بهذا الخصوص.

وأعلنت رئاسة الوزراء أن المجلس طلب من جميع الوزارات العمل مع وزارة الصحة للانتهاء من إعطاء اللقاح للعاملين في الجهات العامة بالسرعة القصوى بما يسهم بكسر حلقة العدوى ويحقق السلامة العامة.

وكانت وزارة الداخلية السورية أصدرت تعليمات جديدة بخصوص تلقي لقاح كورونا، قضت بإلزام تلقيه على بعض العاملين والمراجعين للجهات التابعة للوزارة.

وفي تعميم وجهته إلى عدد من الإدارات التابعة لها، طلبت الوزارة إبلاغ العاملين الذين لم يتلقوا اللقاح إلى مراجعة إدارة الخدمات الطبية، لتلقي اللقاح خلال 15 يوماً، على أن تتم موافاة الوزارة بأسماء الذين لم يبادروا إلى ذلك، "ليتم نقلهم إلى وحدات ليس للعاملين فيها احتكاك مع المراجعين.

كذلك قضى التعميم بعدم استقبال المراجعين الذين لا يحملون بطاقات تثبت تلقيهم للقاح، أو نتيجة اختبار PCR لم يمض على إجرائه، 96 ساعة، على أن يبدأ ذلك منذ 23 من الشهر القادم.

وقالت الوزارة إن تلك الإجراءات تأتي "حرصا على سلامة العاملين فيها، وسلامة الذين يراجعون الجهات التابعة لها.

المصدر: وكالات
لقاح كورونا
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كوفيد 19
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