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هيلاري كلينتون تعلن إصابتها بفيروس كورونا
هيلاري كلينتون تعلن إصابتها بفيروس كورونا
23 مارس 2022 08:32

أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون إصابتها بفيروس كورونا.
وقالت كلينتون عبر حسابها على تويتر مساء الثلاثاء إنها أصيبت بأعراض خفيفة مثل أعراض البرد لكنها تشعر بأنها على ما يرام.
وأضافت: "أنا ممتنة أكثر من أي وقت للحماية التي توفرها اللقاحات ضد الأعراض الخطيرة.. من فضلكم تلقوا اللقاحات والجرعات المعززة إذا لم تفعلوا ذلك".
وقالت هيلاري كلينتون إن نتيجة فحوصات زوجها بيل كلينتون جاءت سلبية، وإنه يخضع لعزل منزلي.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إصابتها مجدداً بكورونا.
وقالت ساكي إن نتيجة الاختبار الذي أجرته للكشف عن كورونا جاءت إيجابية وإنها لن ترافق الرئيس الأميركي جو بايدن خلال رحلته إلى أوروبا.
وكان بايدن أجرى اختبار "بي سي آر" وجاءت نتيجة الاختبار سلبية.
وأضافت ساكي أنها حضرت لقاءين يوم الاثنين مع الرئيس وأنها كانت تحافظ على مسافة التباعد خلال ذلك.
وحسب إرشادات مركز السيطرة على الأمراض التابع للسلطات الصحية في أميركا، فإن بايدن لا يعتبر لهذا السبب من "المخالطين عن قرب" لساكي.
وتابعت ساكي في بيانها أن الأعراض التي لديها طفيفة بفضل أخذها للتطعيم، وقالت إنها ستعمل من المنزل وإنها تخطط للعودة إلى مكتبها بعد عزل لمدة خمسة أيام والحصول على نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن كورونا.
كانت ساكي أصيبت بعدوى فيروس كورونا في الخريف الماضي، وكانت أعلنت آنذاك أن الأعراض التي لديها طفيفة.

المصدر: وكالات
هيلاري كلينتون
كورونا
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