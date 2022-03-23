سلسلة زلازل تضرب تايوان

شعر السكان في أنحاء شتى من تايوان بسلسلة من الزلازل صباح اليوم الأربعاء أيقظت العديد من الأشخاص من نومهم وأدت لإطلاق تحذيرات على مستوى البلاد للسكان عبر هواتفهم المحمولة.

وأفاد مكتب الطقس المركزي بوقوع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر في الساعة 0141 صباحا (1741 الثلاثاء بتوقيت جرينتش) على عمق 30.6 كيلومتر.

ووقع الزلزال في البحر حوالي 62 كيلومترا جنوب مقاطعة هوالين شرقي البلاد.

وأضاف المكتب أن الزازال الأول أعقبه سريعا زلزال آخر في غضون دقائق بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 19.3 كيلومتر، ثم وقع زلزال بقوة 4.7 درجات.

ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار خطيرة.