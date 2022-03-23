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إعصار يضرب نيو أورليانز وعواصف تهدد عمق الجنوب الأميركي
سيارة انقلبت بين الأنقاض بعد أن ضرب إعصار كبير نيو أورلينز ، لويزيانا ، الولايات المتحدة
23 مارس 2022 07:42

ضرب إعصار مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأميركية مساء الثلاثاء، وألحق أضراراً جسيمة بالمنازل، مما 
أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي ودفع إلى البحث عن سكان ربما يكونوا محاصرين، وفقاً للسلطات المحلية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الإعصار الذي جاء كعاصفة ربيعية قوية تسبب في وفاة شخص واحد على الأقل وترك دماراً قبل أن يتحرك فوق أجزاء من عمق الجنوب يوم الثلاثاء.

كان حوالي 2ر3 مليون شخص في جنوب لويزيانا وجنوب ميسيسيبي والحافة الغربية لألاباما عرضة لخطر متوسط من الطقس القاسي يوم الثلاثاء ، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية. 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الكهرباء
نيو أورلينز
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