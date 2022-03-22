اليوم 09:45
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
فرنسا تشهد أكبر زيادة في إصابات «كورونا» منذ فبراير
نقل مريض مصاب بفيروس كورونا جوا في فرنسا
23 مارس 2022 00:58

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، الثلاثاء، تسجيل أكبر قفزة في الإصابات اليومية بمرض «كوفيد-19» منذ فبراير الماضي.
وبلغ عدد الإصابات المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 180777 حالة. كما ارتفع عدد من احتاجوا لدخول المستشفيات لليوم الثالث على التوالي.ورفعت الحالات الجديدة العدد التراكمي للإصابات المسجلة إلى 24.3 مليون بعد عودة ظهور الوباء بشكل حاد مع استئناف الدراسة بعد عطلة استمرت أسبوعين.
وأفادت وزارة الصحة أيضاً بأن عدد من نقلوا إلى المستشفيات بسبب «كوفيد-19» في فرنسا ارتفع 36 إلى 20742 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

المصدر: وكالات
فرنسا
فيروس كورونا
آخر الأخبار
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة
اليوم 09:38
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
دنيا
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
اليوم 09:32
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
دنيا
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
اليوم 08:57
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا
اليوم 08:42
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
دنيا
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
اليوم 08:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©