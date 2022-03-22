فرنسا تشهد أكبر زيادة في إصابات «كورونا» منذ فبراير
نقل مريض مصاب بفيروس كورونا جوا في فرنسا
23 مارس 2022 00:58
أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، الثلاثاء، تسجيل أكبر قفزة في الإصابات اليومية بمرض «كوفيد-19» منذ فبراير الماضي. وبلغ عدد الإصابات المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 180777 حالة. كما ارتفع عدد من احتاجوا لدخول المستشفيات لليوم الثالث على التوالي.ورفعت الحالات الجديدة العدد التراكمي للإصابات المسجلة إلى 24.3 مليون بعد عودة ظهور الوباء بشكل حاد مع استئناف الدراسة بعد عطلة استمرت أسبوعين. وأفادت وزارة الصحة أيضاً بأن عدد من نقلوا إلى المستشفيات بسبب «كوفيد-19» في فرنسا ارتفع 36 إلى 20742 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.