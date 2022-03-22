اليوم 09:44
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
بايدن يتهم بوتين بالتفكير في استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية
الرئيس الأميركي جو بايدن
23 مارس 2022 01:07

واشنطن، موسكو (وكالات) 

اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالتفكير في استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا، محذّراً من عواقب وخيمة إذا ما تم الإقدام على مثل هكذا خطوة، وإن كان لم يستشهد بأدلة على ما قاله. فيما وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، التصريحات الأميركية بأنها «تكهنات خبيثة»، وقال إنه يتعين على واشنطن التوقف عن التصعيد في العلاقات مع موسكو، وعن توجيه التهديدات لها وضخ الأسلحة إلى كييف والتأثير عليها لحل الأزمة، كما حذر حلف شمال الأطلسي «الناتو» من أي خطوات متهورة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في العلاقات.
وقال مسؤول دفاعي أميركي، إن الولايات المتحدة لم ترَ حتى الآن أي مؤشرات ملموسة على هجوم روسي وشيك بأسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا، لكنها تراقب المعلومات المخابراتية من كثب. فيما أكد المتحدث باسم «البنتاغون» جون كيربي أن الجيش الأوكراني ينفذ هجمات مضادة أتاحت، في الجنوب خصوصاً، استعادة سيطرته على أراض من القوات الروسية. وأضاف «الجيش الأوكراني بات الآن، في بعض المواقف، في حالة هجوم، مؤكداً أنه يطارد الروس ويدفعهم إلى الخروج من المناطق التي كانوا يوجدون فيها.
من جهة ثانية، رفض الكرملين تحذيرات أميركية بأنه ربما يستعد لشن هجمات إلكترونية رداً على العقوبات الغربية، وقال إنه لا يشارك في أعمال لصوصية. وقال بيسكوف «الاتحاد الروسي خلافاً للعديد من الدول الغربية، ومنها الولايات المتحدة لا ينخرط في أعمال لصوصية على مستوى الدولة».

روسيا
جو بايدن
أميركا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
فلاديمير بوتين
آخر الأخبار
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة
اليوم 09:38
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
دنيا
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
اليوم 09:32
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
دنيا
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
اليوم 08:57
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا
اليوم 08:42
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
دنيا
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
اليوم 08:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©