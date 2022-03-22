بايدن يتهم بوتين بالتفكير في استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية

واشنطن، موسكو (وكالات)

اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالتفكير في استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا، محذّراً من عواقب وخيمة إذا ما تم الإقدام على مثل هكذا خطوة، وإن كان لم يستشهد بأدلة على ما قاله. فيما وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، التصريحات الأميركية بأنها «تكهنات خبيثة»، وقال إنه يتعين على واشنطن التوقف عن التصعيد في العلاقات مع موسكو، وعن توجيه التهديدات لها وضخ الأسلحة إلى كييف والتأثير عليها لحل الأزمة، كما حذر حلف شمال الأطلسي «الناتو» من أي خطوات متهورة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في العلاقات.

وقال مسؤول دفاعي أميركي، إن الولايات المتحدة لم ترَ حتى الآن أي مؤشرات ملموسة على هجوم روسي وشيك بأسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا، لكنها تراقب المعلومات المخابراتية من كثب. فيما أكد المتحدث باسم «البنتاغون» جون كيربي أن الجيش الأوكراني ينفذ هجمات مضادة أتاحت، في الجنوب خصوصاً، استعادة سيطرته على أراض من القوات الروسية. وأضاف «الجيش الأوكراني بات الآن، في بعض المواقف، في حالة هجوم، مؤكداً أنه يطارد الروس ويدفعهم إلى الخروج من المناطق التي كانوا يوجدون فيها.

من جهة ثانية، رفض الكرملين تحذيرات أميركية بأنه ربما يستعد لشن هجمات إلكترونية رداً على العقوبات الغربية، وقال إنه لا يشارك في أعمال لصوصية. وقال بيسكوف «الاتحاد الروسي خلافاً للعديد من الدول الغربية، ومنها الولايات المتحدة لا ينخرط في أعمال لصوصية على مستوى الدولة».