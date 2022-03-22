زلزال قوي يضرب قبالة تايوان

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة قبالة سواحل تايوان في وقت مبكرٍ اليوم الأربعاء، وفق مرصد المسح الجيولوجي الأميركي.

وقال المرصد، إن الزلزال، الذي خفضت قوته بعد تقدير سابق بقوة 6.9 درجة، ضرب على بعد 70 كيلومتراً جنوب مدينة هوالين وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة حتى الآن.

وأبلغت خدمة الأرصاد الجوية التايوانية عن هزة أولية بقوة 5.4 درجة في الساعة 01.06 تلاها في الساعة 01.41 زلزال بقوة 6.6 درجة. بعد دقيقتين وقعت هزة ارتدادية بلغت قوتها 6.1 درجة.

وأرسلت السلطات إنذارات على الهواتف المحمولة للسكان.

وتتعرض تايوان، التي تقع عند تقاطع لوحتين تكتونيتين، بشكل منتظم للهزات الأرضية.

وقد تكون الزلازل التي تبلغ قوتها 6 درجات أو أكثر مميتة، لكن آثارها رهن بموقعها وعمقها.

وصنف مرصد المسح الجيولوجي الأميركي الخطر الذي شكله زلزال الأربعاء على أنه «أخضر» مع إصابات وأضرار بسيطة.

في يناير، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة الساحل الشرقي للجزيرة، دون الإبلاغ عن خسائر أو إصابات. في أكتوبر 2021، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة شمال شرق الجزيرة ولم يوقع أضراراً.

في عام 2018، ضرب زلزال قوته 6.4 درجات منطقة هوالين السياحية، ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً وإصابة 300 بجروح.

المصدر: آ ف ب