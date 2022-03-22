زيلينسكي: مستعد لتفاوضٍ مع بوتين حول القرم ودونباس

موسكو، كييف (وكالات)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، استعداده لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأي صيغة كانت من أجل وقف الحرب، وبحث كل الأمور مباشرة بما يشمل القرم ودونباس، لكن مع «ضمانات أمنية»، والتعهد بعرض أي تسوية على استفتاء شعبي. فيما اعتبر الكرملين أن المحادثات مع أوكرانيا لوضع حد للأعمال العسكرية الروسية ليست جوهرية بشكل كافٍ، وقال المتحدث ديمتري بيسكوف «نريد أن نرى محادثات أكثر نشاطاً، وموقف روسيا معروف جيداً لدى الجانب الأوكراني؛ لأنها سلمت مطالبها بشكل خطي قبل أيام عديدة، ونرغب في جواب سريع وجوهري بدرجة أكبر».

وكان الرئيس الأوكراني قال إنه على استعداد للتفاوض مباشرة مع بوتين ومنفتح على محاولة معالجة كل ما يزعج روسيا ويثير استيائها، وأضاف أن «مسألة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا والمنطقتين الانفصاليتين في إقليم دونباس (لوهانسك ودونيتسك) موضع نقاش، لكن مع ضمانات أمنية بشكل مسبق»، محذراً من أن أوكرانيا ستدمر قبل أن تستسلم.

وأضاف زيلينسكي «أن مسألة القرم ودونباس صعبة جداً للجميع»، وقال «نحن بحاجة إلى ضمانات أمنية، وإنهاء الأعمال العدائية، وحين يرفع الحصار، نتحاور». وأضاف «إن الشعب يجب أن يبدي رأيه عبر استفتاء حول بعض أشكال التسوية مع روسيا»، محذراً في الوقت نفسه من «انه يجب القيام بكل شيء حتى يعود دونباس وشبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.. إنها مسألة وقت؟ نعم. لكن وقف الحرب الآن، هذه هي القضية». وأضاف أنه «لا يريد أن يجعلنا التاريخ أبطالاً وأمة غير موجودة»، مشيراً إلى أن أوكرانيا ستدمر قبل الاستسلام.

وكرر زيلينسكي إقراره بأن أوكرانيا قد لا تحصل حالياً على عضوية حلف شمال الأطلسي، وقال إن أوكرانيا تدرك تماماً أنها لا يمكنها الانضمام إلى الحلف في الوقت الحالي. وأضاف أن «دول الحلف تدرك أنها لا تريد قتال روسيا وبالتالي لا يمكنها ضمنا.. علينا أن نتكيف مع ذلك ونقول حسناً، نريد ضمانات أخرى». وشدد على وجود دول في الحلف تريد أن تكون ضامنة لأمن أوكرانيا ومستعدة لبذل كل ما ينبغي على الحلف القيام به لو كنا أعضاء فيه. وأظن أن هذه تسوية طبيعية.

إلى ذلك، قال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني، إن السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف من الأولويات الرئيسية لروسيا، ولكن محاولة القيام بذلك في الوقت الحالي تُعد انتحاراً. وأضاف أن الأعمال العدائية الفعلية بين أوكرانيا وروسيا يمكن أن تنتهي في غضون ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

ميدانياً، أسقطت قنبلتان خارقتان على ماريوبول أمس، بحسب السلطات المحلية. وتحدث سكان فرّوا من المدينة المدمّرة عن جحيم بارد وشوارع تنتشر فيها الجثث وأنقاض المباني المدمّرة وآلاف الأشخاص المقطوعين عن العالم في مدينة محاصرة، يختبئون في طوابق سفلية دون مياه ولا طعام ولا كهرباء ولا وسائل تواصل. كما استمر القصف على مدن عدة، مثل كييف وخاركيف وأوديسا وميكولايف وتشرنيهيف.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إرينا فيريشتشوك، إنه يُفترض فتح ثلاثة ممرات إنسانية بين ثلاث مدن قريبة من ماريوبول ومدينة زابوريجيا نحو الجهة الشمالية الشرقية. وقال مساعد رئيس بلدية ماريوبول بترو أندريوشتشينكو، إن أكثر من مئتي ألف شخص لا يزالون داخل المدينة، وأضاف أن أكثر من ثلاثة آلاف مدني قُتلوا فيها منذ بدء المعارك.

وفي كييف التي تخضع لحظر تجول جديد حتى اليوم الأربعاء، سمعت أصوات القصف والتفجيرات على فترات منتظمة طوال اليوم في العاصمة شبه المهجورة. وقتل شخص على الأقل في قصف مبنى الأكاديمية الوطنية للعلوم في شمال غرب المدينة. كذلك، أعلن عنصر من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية مقتل ثلاثة أشخاص بقصف طائرات مسيّرة روسية. وقال حاكم المنطقة أولكسندر بافليوك، إن القصف كان كثيفاً في العديد من المناطق المحيطة بالعاصمة، وكان القتال مستمراً في إيربين وغوستوميل، على مشارف كييف.

وأعلن الجيش الأوكراني أن الجيش الروسي الذي تكبد خسائر فادحة ويواجه مقاومة شرسة، عزّز وجوده في المجال الجوي الأوكراني. وذكر أنه إضافة إلى استخدام الطائرات المسيّرة، فإن الجيش الروسي يستخدم قاذفات قنابل وطائرات هجومية وقتالية وصواريخ بالستية وصواريخ كروز. ولحقت أضرار شديدة أيضاً بمدن خاركيف وسومي وتشيرنيف في شرق البلاد. ونصح رئيس بلدية بوريسبيل الأوكرانية القريبة من مطار بوريسبيل الدولي المدنيين بمغادرة المدينة حال استطاعتهم بسبب قتال في مناطق مجاورة.

في المقابل، اتهمت روسيا أوكرانيا بعدم التعاون في إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الخسائر التي مني بها الجيش الأوكراني في الساعات الـ 24 الأخيرة وبينها تدمير 137 منشأة عسكرية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال ومنظومتي إطلاق صواريخ متعددة ونظام صاروخي مضاد للطائرات و8 مستودعات صواريخ. كما تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا على عشرات البلدات في دونباس. وأعلنت موسكو أن لديها أكثر من 500 أسير أوكراني حتى الساعة مبدية استعدادها لمبادلتهم مع جنود روس. وقال متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن رئيس اللجنة بيتر ماورير في طريقه إلى موسكو لإجراء محادثات اليوم وغداً حول النزاع في أوكرانيا.