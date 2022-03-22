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السودان: محتجون يغلقون شوارع وجسوراً وأحياء في الخرطوم
السودان: محتجون يغلقون شوارع وجسوراً وأحياء في الخرطوم
23 مارس 2022 01:08

أسماء الحسيني (الخرطوم)

في تصعيد جديد، أغلق محتجون في العاصمة السودانية الخرطوم أمس، عشرات الشوارع والطرق والأحياء وبعض الجسور، بوضع حواجز من الحجارة والكتل الإسمنتية، وإشعال إطارات السيارات.
وأُصيب وسط الخرطوم بالشلل، وأغلقت محال تجارية أبوابها، وبدت العديد من الشوارع الحيوية خالية من المارة، كما امتد الإغلاق لأحياء أم درمان والخرطوم بحري. وطاردت قوات الأمن عشرات المتظاهرين بعد إغلاقهم جسر النيل الأبيض الرابط بين الخرطوم وأم درمان، وأطلقت عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في شوارع أم درمان.

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