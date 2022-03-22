عشرات القتلى والجرحى بهجمات في نيجيريا ومالي

عواصم (وكالات)

أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل 16 قروياً على الأقلّ في هجوم شنّه مسلّحون في شمال غرب البلاد، في أحدث حلقة من مسلسل العنف الذي تنسبه السلطات إلى عصابات إجرامية يطلق على أفرادها اسم «قطّاع طرق».

وقال المتحدّث باسم الشرطة المحليّة محمد شيخو، إنّ عشرات المسلّحين على متن دراجات نارية هاجموا قرية «غانار كياوا» في ولاية «زامفارا»، حيث قتلوا 16 قروياً.

وأضاف: «قتل الإرهابيون في الهجوم 16 شخصاً وفرّوا قبل وصول الشرطة».

وأكّد المتحدّث أنّ «عناصر الشرطة والجيش انتشروا في المنطقة لمنع وقوع مزيد من الهجمات وملاحقة قطاع الطرق». وأكد مكتب حاكم ولاية زامفارا وقوع الهجوم. وقال في بيان: إن «العديد من الأرواح أزهقت كما أصيب آخرون بجروح»، من دون أن يقدّم أي حصيلة للقتلى أو الجرحى.

من جهتها، أوردت الصحافة المحلية حصيلة أكبر بكثير للهجوم، مؤكّدة سقوط 37 قتيلاً على الأقلّ، بينهم زعيم القرية، واختطاف عشرات القرويين على أيدي المهاجمين.

وفي مالي، قتل 4 جنود وأصيب 17 آخرون بهجومين منفصلين بمنطقتي «بوني وتيسيت» وسط البلاد، حسب بيان صادر عن الجيش المالي.

وأضاف البيان أن وحدة عسكرية تابعة للجيش تعرضت لكمين نصبه مسلحون، ما أسفر عن مقتل جنديين وجرح 7 آخرين​​​.

وأكد البيان أنه بعد رد قوي من القوات المسلحة قُتل 13 مسلحًا وتم اعتقال إرهابيين.