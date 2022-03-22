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عزل مدينة كاملة في الصين لمواجهة تفشٍ جديدٍ لكورونا
عزل مدينة كاملة في الصين لمواجهة تفشٍ جديدٍ لكورونا
23 مارس 2022 01:07

بكين (وكالات)

فرضت الصين حجراً على مدينة صناعية تضم 9 ملايين شخص، وأعلنت عن أكثر من 4 آلاف حالة إصابة بالفيروس، أمس، في وقت تواجه استراتيجية «صفر كوفيد» موجة إصابات بالمتحورة «أوميكرون».
وسجلت السلطات الصحية 4770 إصابة جديدة في أنحاء البلاد، غالبيتها في مقاطعة جيلين، فيما فرضت إغلاقاً على مدينة شينيانغ بمقاطعة لياونينغ المجاورة، مساء أمس الأول.
وتبذل السلطات منذ الأسابيع القليلة الماضية جهوداً للقضاء على بؤر للفيروس بتدابير، منها فرض حجر وإجراء اختبارات للكشف عن الإصابات وإغلاق مدن. وحذرت السلطات من مخاطر الإغلاق على النمو الاقتصادي في وقت تسعى فيه لتحقيق توازن بين الأزمة الصحية ومتطلبات ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وسجلت مدينة شيناينغ، وهي منطقة صناعية تضم مجمعات مثل مصنّع سيارات، 47 حالة إصابة بالفيروس، أمس، بينما تسعى السلطات لوضع جميع المنشآت تحت «إدارة مغلقة».

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