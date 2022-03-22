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البنك الدولي: 350 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة بالأردن
البنك الدولي: 350 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة بالأردن
23 مارس 2022 01:07

جمال إبراهيم (عمّان)

وافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار أميركي لمشروع «الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن» لمواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين في الشركات الأكثر تضرراً من جائحة «كورونا».
وجاء في بيان البنك الدولي أن التحويلات النقدية توفر الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى تتمكن من توجيه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري. وسيساعد التمويل الإضافي الثاني للمشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا في الأردن الحكومة الأردنية على إطلاق الإصلاحات لتعزيز «برنامج التمكين الاقتصادي» والذي يهدف إلى دمج الشرائح الأكثر فقراً من سكان البلاد في سوق العمل، مما يسمح بتوفير فرص اقتصادية أكثر استدامة للمستفيدين من المشروع.

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