«منتدى باريس» يدعو إلى إعلاء قيم التسامح والسلام

باريس (وام)

عقد في العاصمة الفرنسية باريس منتدى باريس الأول رفيع المستوى حول تحديات التسامح والسلام برئاسة معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ورئيس منتدى باريس للسلام والتنمية، وتعد هذه هي النسخة الأولى من منتدى باريس للسلام والتنمية والذي تم بالتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام.

وشارك في المنتدى رفيع المستوى كوليندا جرابار كيتاروفيتش، الرئيسة السابقة لجمهورية كرواتيا، وفيليب فوينوفيتش الرئيس السابق لجمهورية الجبل الأسود، وهيري راجوناريمامبينينا الرئيس السابق لجمهورية مدغشقر وخيرت عبدرحمانوف المفوض السامي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية «OSCE» للأقليات الوطنية، والدكتور رياض ياسين سفير اليمن لدى فرنسا وعدد من السفراء والوزراء.

وناقش المشاركون أهم التحديات الدولية للسلام والتسامح حول العالم ودعوا جميعاً في البيان الختامي إلى التأكيد على قيم التسامح والسلام والاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة والتأكيد على دعم قرار الأمم المتحدة بتصنيف ميليشيات الحوثي «جماعة إرهابية» والتنديد بالهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي على المنشآت المدنية بالإمارات والسعودية واليمن.