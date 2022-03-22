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مستشار ألمانيا يجدد موقفه من واردات الطاقة الروسية
المستشار الألماني أولاف شولتس
23 مارس 2022 00:06

واصل المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، رفضه القاطع للوقف الفوري لوارادات الطاقة القادمة من روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.
يأتي ذلك قبل وقت قصير من لقاءات قمم لدول الاتحاد الأوروبي ولمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ولحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وفي أعقاب لقاء مع رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، قال شولتس، في برلين، إن موقف الحكومة الألمانية لم يتغير، مشيرا إلى أن هذا الموقف يسري أيضا على كثير من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ذات الاعتماد الأكبر على الطاقة الروسية "وفي هذا الصدد، لا ينبغي التخلي عن أحد".
وأكد شولتس أن العقوبات يجب أن تكون ذات تأثير قوي على روسيا من ناحية، كما يجب أن تكون أيضا محتملة بالنسبة للاقتصاد الوطني من ناحية أخرى. وتابع "يجب أن نكون واضحين للغاية: من الممكن ألا تكون هذه مسألة قصيرة الأجل بل إنها قد تكون مواجهة طويلة، وعلينا جميعا تحمل هذا معا".
وتابع شولتس أنه سيتم العمل على استقلال أوروبا عن الطاقة الروسية بأسرع ما يمكن.
يذكر أن أوكرانيا وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحث على مقاطعة التكتل لواردات الطاقة القادمة من روسيا.
وستنعقد قمة الناتو الخميس ثم ستنعقد قمة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ودول الاتحاد الأوروبي. وستستمر قمة الاتحاد الأوروبي حتى الجمعة.

 

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
روسيا
الطاقة
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