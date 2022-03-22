الجيش اليمني يواصل تقدمه جنوب مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

تكبدت ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بنيران الجيش اليمني ومقاتلي القبائل في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب خلال الساعات الماضية.

وخاض الجيش معارك عنيفة ضد الميليشيات عقب محاولات تسلل فاشلة نفذتها الأخيرة في جبهة «الأعيرف»، وأجبروها على الفرار بعد تكبيدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي مركز للجيش استهدف تجمعات وتحركات حوثية، كبدها خسائر بالأرواح والعتاد.

وأكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية السابعة بالجيش اليمني العميد الركن منصور الزافني، أن قوات الجيش والقبائل تواصل تقدمها في المنطقة الجنوبية لمحافظة مأرب بخطى ثابته ومدروسة.

وقال العميد الزافني في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تتلقى خسائر متتالية وضربات موجعة في كل محاور القتال، مؤكداً أن جثث الميليشيات تملأ الشعاب على امتداد مسرح العمليات القتالية.

وفي سياق آخر، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إن ميليشيات الحوثي دمرت 27541 منشأة مدنية في 14 محافظة خلال الفترة من 30 يونيو 2018 حتى 30 ديسمبر2021.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، بأن المنشآت السكنية كانت الأكثر تضرراً حيث سجلت 20996 حالة اعتداء بحق منازل المدنيين تنوعت بين تدمير كلي وجزئي واقتحام وتفتيش واحتلال وتمترس ونهب وعبث بالمحتوى.

وأشار التقرير إلى أن التدمير طال ممتلكات عامة وخاصة والتي شملت مرافق تعليمية وصحية وخدمية ومقرات حكومية، ومشاريع ومنشآت حيوية، ومعالم أثرية وسياحية، ودور عبادة، والطرق والجسور، ومنازل ومجمعات سكنية، ومقرات الأحزاب والهيئات والمنظمات المحلية والدولية، والمصانع والشركات الاستثمارية والمحال التجارية، والمزارع وآبار المياه.

كما نوه التقرير بأن معظم القصف العشوائي والهجمات العشوائية التي تشنها ميليشيات الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة استهدفت أحياء سكنية مكتظة بالسكان وأسواق شعبية ومحلات تجارية، لافتاً إلى أن الأعيان المدنية في محافظتي تعز ومأرب كانت الأكثر تضرراً جراء القصف العشوائي لميليشيات الحوثي.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف فيما يتعلق بجرائم استهداف الأعيان المدنية وتقديم مرتكبيها للعدالة، وتشكيل لجنة حصر لحجم الأضرار والخسائر التي لحقت الأعيان المدنية وخاصة الممتلكات الخاصة.