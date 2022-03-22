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الدفاعات السعودية تعترض «باليستياً» أطلق باتجاه جازان
أرشيفية
23 مارس 2022 01:07

الرياض (الاتحاد)

أعلن تحالف دعم الشرعية أمس، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه جازان.
وقال التحالف في بيان نشرته كالة الأنباء السعودية على حسابها بموقع تويتر: إن تصعيد الميليشيات لانتهاكاتها الجسيمة يتعمد إفشال المشاورات اليمنية. وكان التحالف أعلن الأحد الماضي إسقاط 9 مسيرات أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب، مشيراً إلى أن المواقع المستهدفة شملت محطة للغاز في خميس مشيط، ومحطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب.
وفي سياق آخر، حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من العواقب الوخيمة لاستمرار تجاهل المجتمع الدولي لممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية على الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الإقليمين والدوليين‏.وقال الإرياني: «حذرنا مراراً وتكراراً من الخطر الذي يمثله استمرار سيطرة ميليشيات الحوثي على أجزاء من الخريطة اليمنية، ووظيفتها لزعزعة امن واستقرار المنطقة، واستهداف أمن الطاقة والإمدادات النفطية العالمية، وخطوط الملاحة الدولية‏».

اليمن
السعودية
تحالف دعم الشرعية
جازان
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