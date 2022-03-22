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بوتين وماكرون يبحثان وقف إطلاق النار في أوكرانيا
فلاديمير بوتين
22 مارس 2022 23:55

ذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء.
وأفادت الوكالة الروسية أن الرئيسين ناقشا محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وأوضحت وكالة الإعلام الروسية أن الاتصال جاء بناء على طلب من فرنسا.
بحث الرئيسان شروط وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وأعلن قصر الإليزيه، الثلاثاء، أن الاتصال الذي استمر قرابة الساعة تناول أيضا "الشروط الأمنية لقضايا جوهرية" دون أن يذكر تفاصيل محددة.
من جانبه، أعلن الكرملين أن الجانبين استأنفا "التبادل المفصل لوجهات النظر حول الموقف الخاص بأوكرانيا بما في ذلك المفاوضات الجارية بين ممثلين روس وأوكرانيين".
كان ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا، الثلاثاء، أيضا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقال قصر الإليزيه إن ماكرون يقف إلى جانب أوكرانيا وإنه لا يزال مقتنعا بضرورة مواصلة جهوده الدبلوماسية حتى مع عدم وجود اتفاق إلى الآن.
يشار إلى أن ماكرون سعى إلى إجراء محادثات بشكل متكرر مع بوتين وزيلينسكي منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي. 

المصدر: آ ف ب
فلاديمير بوتين
إيمانويل ماكرون
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