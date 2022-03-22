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الرئيس الأوكراني يرحب بوساطة بابا الفاتيكان مع روسيا
أرشيفية
23 مارس 2022 01:08

لفيف (وكالات)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، إنه تحدث مع البابا فرنسيس ورحب بأن يلعب البابا دور وساطة مع روسيا.وانتقد البابا روسيا ضمنياً ووصف الصراع في أوكرانيا بأنه «مذبحة لا معنى لها وغير مبررة».
وكتب زيلينسكي في تغريدة على «تويتر»: «أخبرت قداسته بالوضع الإنساني الصعب وبغلق القوات الروسية ممرات الإنقاذ، نقدر دور الوساطة الذي سيلعبه البابا لإنهاء المعاناة الإنسانية».
وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني للبرلمان الإيطالي، أمس، إن بلاده على وشك النجاة من الحرب مع القوات الروسية التي حذر من أنها تريد أن تشق طريقها إلى بقية أوروبا.
وأضاف: «بالنسبة للقوات الروسية، أوكرانيا هي البوابة لأوروبا، التي ترغب في اقتحامها، لكن يجب عدم ترك الفرصة للهمجية».

روسيا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
البابا فرنسيس
بابا الفاتيكان
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