3 سيناريوهات مستقبلية للصراع الأوكراني

دينا محمود (لندن)

أبدى محللون غربيون تشاؤمهم حيال إمكانية إسدال الستار سريعاً على الصراع الدائر في أوكرانيا، في ضوء مؤشرات تفيد بأن المعارك الحالية قد تستمر لشهور طويلة، دون أن يستبعدوا في الوقت نفسه، إمكانية إيجاد تسوية سلمية للأزمة، أو حدوث تغير جذري في مواقف أبرز الأطراف المنخرطة فيها.

وأكد المحللون أن الوضع الميداني الراهن في أوكرانيا، يثبت خطأ حسابات من توقعوا انتهاء الحرب خلال فترة قصيرة، وهو ما كان يراه غالبية الخبراء الاستراتيجيين، قبل اندلاع القتال بالفعل في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وذلك في ضوء تباطؤ وتيرة الحملة العسكرية الروسية، وضراوة المقاومة الأوكرانية.

وفي مقال نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أشار المحلل السياسي جيديون راكمان، إلى أن هناك ثلاثة سيناريوهات تبدو مرجحة حالياً لمسار الصراع الأوكراني، يتمثل أولها وهو الأكثر مأساوية واحتمالاً في الوقت ذاته، في استمرار المعارك لعدة شهور، في حين يتمحور السيناريو الثاني، الذي لا تزيد احتمالات تحققه على 30 في المئة، حول التوصل إلى تسوية سلمية.

أما السيناريو الثالث، فيتحدث عن إمكانية أن تشهد روسيا خلال الفترة المقبلة تحولات سياسية، تؤدي إلى تغيير الكرملين توجهاته حيال الأزمة، بما يقود في نهاية المطاف، إلى طي صفحتها بالسبل الدبلوماسية.

ووفقاً للمحلل البريطاني، يستند سيناريو الحرب الطويلة والضارية إلى ما يبدو حالياً من عجز طرفيْ الصراع عن حسمه عسكرياً وعدم قدرتهما في الوقت نفسه على الإقرار علنا بأنه ليس بوسعهما تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية التي ينشدها صناع القرار في موسكو وكييف.

فبعد اندلاع الحرب بنحو شهر، لم يسيطر الجيش الروسي على العديد من المدن الكبرى في أوكرانيا، فضلاً عن تكبده خسائر بشرية ومادية لا يُستهان بها في المعارك.

بجانب ذلك، يتطلب وصول القوات الروسية إلى العاصمة كييف والسيطرة عليها، إمدادها بتعزيزات هائلة في العناصر والمعدات.

كما أن بسط موسكو السيطرة عسكرياً على مدينة أوديسا الساحلية، ذات الأهمية الاستراتيجية، قد يستغرق شهوراً طويلة، خاصة وأن هذه المنطقة، تشكل مقراً للقوات البحرية الأوكرانية.

على الجانب الآخر، يعاني الجيش الأوكراني كذلك الخسائر التي يُمنى بها على أرض المعركة، بجانب حاجته الماسة لإمدادات ومساعدات، ربما لن يستطيع داعموه الخارجيون إيصالها له في الوقت المناسب.

وفي الوقت ذاته، يزيد سيناريو الحرب المطولة، من مخاطر تحول الصراع الحالي، إلى مواجهة أوسع نطاقاً بين روسيا والغرب، خاصة إذا قررت الدول الداعمة لكييف، تكثيف مساعداتها العسكرية الموجهة إليها، بما يطمس الخط الفاصل بين التدخل المباشر والاكتفاء بالدعم والمساندة.

وأشار المحلل البريطاني، إلى أنه من المفترض أن يدفع هذا المأزق، الطرفين الأوكراني والروسي، إلى تعزيز الجهود الرامية لإيجاد تسوية متفق عليها على طاولة التفاوض، خاصة أن الاتصالات لم تنقطع بينهما منذ اندلاع الحرب، بجانب تسليم المسؤولين الأوكرانيين بأنه لن يكون بمقدور بلادهم، الانضمام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، وبأنها ستصبح على الأرجح دولة محايدة، وهو ما يشكل استجابة لأحد المطالب الأساسية للكرملين.

لكن هناك ملفات عالقة، قد تعترض طريق إيجاد حل سلمي للأزمة، على رأسها، كما قال راكمان في مقاله، مطالبة أوكرانيا بالحصول على ضمانات دولية قد تتمثل في الحصول على مميزات العضوية في «الناتو»، دون الانضمام إليه بشكل فعلي، وهو ما سيلقى رفضاً روسياً، وربما لن يحظى بقبول حكومات دول الحلف نفسها.