الاتحاد الأوروبي: تأسيس صندوق ائتماني لدعم أوكرانيا

عواصم (وكالات)

ينوي زعماء دول الاتحاد الأوروبي إنشاء صندوق ائتماني لدعم أوكرانيا والمساعدة في إعادة إعمارها بعد الهجوم الذي شنته روسيا.

ويجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل غداً الخميس في قمة تستمر يومين مخصصة للتعامل مع عواقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وذكرت مسودة البيان الختامي للاجتماع: «نظراً للدمار الهائل والخسائر التي لحقت بأوكرانيا نتيجة للعدوان العسكري الروسي، فإن الاتحاد الأوروبي مصمم على تقديم الدعم للحكومة الأوكرانية لتلبية احتياجاتها العاجلة، عند توقف العدوان الروسي، من أجل إعادة إعمار أوكرانيا كبلد ديمقراطي».

وأضافت: «لتحقيق ذلك، اتفق المجلس الأوروبي على إنشاء صندوق ائتماني للتضامن مع أوكرانيا ويدعو إلى بدء الاستعدادات من دون تأخير». ولم تكشف الوثيقة عن مزيد من التفاصيل حول حجم الصندوق وطريقة عمله، ودعت إلى تنظيم مؤتمر دولي في الوقت المناسب لجمع الأموال.

وأطلق رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال هذا المشروع يوم الجمعة الماضي، عقب اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح أن الصندوق سيسهم في توفير الخدمات الأساسية وتلبية الاحتياجات الفورية للمدنيين وسيوفر السيولة لمواصلة الدعم للسلطات، وعلى المدى البعيد، سيكون بمثابة العمود الفقري لإعادة الإعمار.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأميركي جو بايدن قمة الاتحاد الأوروبي غداً الخميس في إطار جولة أوروبية تهدف إلى التأكيد على وحدة الغربيين في مواجهة الهجوم الروسي وتكثيف الدعم لأوكرانيا، وسيشارك قبل ذلك في قمة استثنائية لـ«حلف شمال الأطلسي».

وخصص الاتحاد الأوروبي بالفعل 1,2 مليار يورو لمساعدة السلطات الأوكرانية في التعامل مع هجوم القوات الروسية. وفرضت الدول السبع والعشرون سلسلة من العقوبات مست الاقتصاد الروسي، كما وافقت على تمويل شراء أسلحة للقوات الأوكرانية بقيمة مليار يورو.

لكن دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن الحزمة التالية من العقوبات، حيث يريد بعضهم حظر صادرات الطاقة الرئيسة من موسكو، بينما يقول آخرون إن اعتمادهم الكبير على الوقود الأحفوري الروسي يحول من دون توقيفها على الفور. وينص مشروع البيان على أن الاتحاد الأوروبي «لا يزال مستعداً لاتخاذ مزيد من العقوبات المنسقة بسرعة ضد موسكو وحليفتها بيلاروس».

إلى ذلك، اتفق وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي على استراتيجية أمنية تهدف إلى تعزيز الحضور العسكري للتكتل، تتضمن إنشاء قوة للرد السريع يصل قوامها إلى 5 آلاف جندي يمكن نشرهم بسرعة في حالة الأزمات.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان: «التهديدات تتزايد وتكلفة الجمود واضحة»، واصفاً الوثيقة التي ترسم معالم الطموحات الأوروبية في الدفاع والأمن بحلول عام 2030 بأنها «مبادئ إرشادية للعمل». وكان العمل قد بدأ لوضع الاستراتيجية في عام 2020 قبل تفشي الجائحة والانسحاب الفوضوي من أفغانستان واندلاع حرب أوكرانيا.

وبعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، شدد الاتحاد الأوروبي لهجته تجاه موسكو. وقال في بيان: «الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يكون قادراً على حماية مواطنيه والمساهمة في السلم والأمن الدوليين».

وأضاف: «هذا أمر مهم للغاية في وقت تعود فيه الحرب إلى أوروبا بعد الهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا، بالإضافة إلى التحولات السياسية الكبرى».

في الوقت نفسه، أوضح الاتحاد الأوروبي أنه يرى جهوده مكملة لعمليات حلف شمال الأطلسي ولا تهدف إلى التنافس مع التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة باعتباره ركيزة الدفاع الغربي.

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أمس، إن أوكرانيا أظهرت «مقاومة بطولية» أمام الهجوم الروسي، مضيفا أن روما ستدعم محاولة كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال دراجي أمام البرلمان بعد خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع المشرعين الإيطاليين: إن «عجرفة الحكومة الروسية تصادمت مع كرامة الشعب الأوكراني، الذي تمكن من وقف أهداف موسكو التوسعية وفرض تكلفة باهظة عليها».