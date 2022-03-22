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رئيس وزراء إسرائيل يستعد لزيارة كييف
نفتالي بينيت
23 مارس 2022 01:07

نيويورك (د ب أ)

نقلت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية، أمس، عن مصدر مطلع، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يستعد للذهاب إلى العاصمة الأوكرانية كييف للمساعدة في جهود الوساطة، بعد تلقيه دعوة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأضاف المصدر أن الرحلة لن تتم إلا إذا كان هناك تقدم في المفاوضات. وكان بينيت زار موسكو في وقت سابق حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة ثلاث ساعات في الكرملين.
إلى ذلك، أعلن رئيس نقابة الصحافيين الأوكرانيين الإفراج عن ثلاثة إسرائيليين احتجزتهم القوات الروسية في أوكرانيا. وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني  إيرينا فيريشوك «اختطف الروس في ميليتوبول ثلاثة إسرائيليين هم تاتيانا كوموك ووالداها فيرا وميخائيل كوموك وتم إطلاق سراحهم بعد استجوابهم ومصادرة هواتفهم».

روسيا
إسرائيل
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
كييف
نفتالي بينيت
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