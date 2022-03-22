الإمارات: يجب المساهمة بحل أزمة أوكرانيا لا تأجيجها

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الإمارات العربية المتحدة على دور الاتحاد البرلماني الدولي في المساهمة بحل الأزمة الروسية الأوكرانية لا تأجيجها، وقالت في كلمة أمام الاتحاد البرلماني الدولي: «تداعيات هذه الأزمة العالمية ليس لها حدود، ويجب أن نكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة، وأن ندرك أنه في كل الأزمات ليست القضية بيان متشدد أو بيان خفيف اللهجة بل بيان يساهم في تقريب الأطراف، ويساعد على فتح الحوار والقيام بخطوات فعلية نحو الحل، وعلينا إن نأخذ موقفا يساهم في حل المشكلة بدلا من أن نكون طرفا في إشعالها.

وشارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماعات الجمعية الـ 144 للاتحاد المنعقدة في جزيرة بالي بإندونيسيا. وضم وفد المجلس، أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي، كل من سارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، وشيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيـد المهيري، ومـوزة محمد العامري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وقال النعيمي في مداخلة حول مشروع البند الطارئ المقدم من برلمان نيوزيلندا حول الحل السلمي للحرب في أوكرانيا، امتثالا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والسلامة الإقليمية الذي اعتمد خلال اجتماعات الجمعية الـ 144 للاتحاد: «لا شك في أننا نمر بأزمة دولية تزعزع الأمن والاستقرار الدولي، وهنا يأتي دور الاتحاد البرلماني الدولي والذي أراه فيما يتعلق في البند الطارئ يجب أن يركز على أمرين أساسيين: أولا القيم والمبادئ التي قام عليها الاتحاد البرلماني الدولي، والأمر الثاني أن يكون ما يصدر من الاتحاد من بيان يساهم في حل المشكلة لا أن يساهم في تأجيجها».

وأضاف: «نحن أمام أزمة عالمية، يجب أن نكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة وتداعيات هذه الأزمة ليس لها حدود ضحاياها تجاوزت الحدود، ويجب أن ندرك أنه في كل الأزمات ليست القضية قضية بيان متشدد أو بيان خفيف اللهجة، بل بيان يساهم في تقريب الأطراف ويساعد على فتح الحوار والقيام بخطوات فعلية نحو الحل، ويجب أن نعلم أنه في كل الأزمات ليس الضحايا من الحرب فقط ما لم تحل الأزمة، سيبقى هناك ضحايا»، مستذكرا أنه في العراق كان هناك مليون طفل ضحية قبل الحرب نتيجة الحصار، وأن هناك ضحايا إلى الآن في أفغانستان لأن الأزمة لم تحل، علينا إن نأخذ موقفا يساهم في حل المشكلة في الأزمة الروسية الأوكرانية بدلا من أن نكون طرفا في إشعالها.

وجرى خلال أعمال الجمعية انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية العامة، والنظر في طلبات إدراج بند طارئ في جدول أعمال الجمعية، وجرت المناقشة العامة حول موضوع الوصول إلى صفر انبعاثات حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ، ومناقشة موضوع «إعادة التفكير وإعادة صياغة نهج عمليات السلام بهدف تعزيز السلام الدائم»، وموضوع «الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل تمكين لقطاع التعليم، بما في ذلك في أوقات الوباء»، والاطلاع على تقارير اللجان.

من جهة ثانية، قالت موزة العامري خلال مداخلة في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان حول موضوع «الزخم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان»، إن الإمارات تولي أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية والعدالة والتسامح، لهذا اتبعت نهجاً استباقياً متطوراً في هذا الشأن متمثلاً في التقدم الكبير في مجال تعزيز وتطوير التشريعات والخطط والاستراتيجيات والبرامج.

وأضافت أن الإمارات قامت بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، كما واصلت نصرة اللاجئين في العديد من دول العالم. وبينت أن قيمة المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية التي قدمتها خلال الفترة من 2010 وحتى 2021 نحو 206 مليارات و34 مليون درهم، «بما يعادل 56.14 مليار دولار»، لتواصل التزامها بدفع عجلة السلام والازدهار العالمي، إلى جانب توفير الدعم التنموي والإنساني والخيري في عددٍ من الدول النامية، من بينها 50 من البلدان الأقل نمواً. وأكدت أن العمل الجماعي يعتبر أمراً بالغ الأهمية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة، وتعزيز الأمن والسلم والاستقرار العالمي.



مقترح سعودي للوساطة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي مساء أمس الأول مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف موقف المملكة الداعم لحل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السلمية التفاوضية، وتطرق إلى آفاق المضي في تحقيق ذلك في ضوء مقترح الوساطة الذي عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتوطيدها في المجالات كافة، بما يحقق مصالح كلا البلدين والشعبين الصديقين.