روسيا تحدد شرطا لاستخدام السلاح النووي

وضعت روسيا، اليوم الثلاثاء، شرطا لاستخدام سلاحها النووي خلال الأزمة الحالية مع أوكرانيا. جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الذي أكد أن بلاده لن تستخدم أسلحة نووية إلا إذا كان وجودها مهددا. وقال بيسكوف، لشبكة "سي إن إن"التلفزيونية الأميركية، إن روسيا لن تستخدم السلاح النووي في سياق الحرب مع أوكرانيا إلا إذا واجهت "تهديدا وجوديا". وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "لدينا مفهوم للأمن الداخلي، وهو علني. يمكنكم قراءة كل الأسباب التي تدفع إلى استخدام الأسلحة النووية. لذلك، إذا كان هناك تهديد وجودي لبلدنا، فيمكن استخدامها وفقا لمفهومنا". وأثارت العملية العسكرية الروسية قلقا غربيا من احتمال تصاعد الأزمة الأوكرانية إلى حرب نووية. وأمر الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي بوضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى. وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أنه تماشيا مع الأمر، قالت وزارة الدفاع الروسية يوم 28 فبراير إن قواتها الصاروخية النووية، وأسطوليها في الشمال والمحيط الهادي، تأهبت إلى وضع المهمة القتالية المتقدمة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في 14 مارس الجاري "نشوب صراع نووي، وهو أمر لم يكن متصورا، بات محتملا مرة أخرى". وتخوض القوات الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.