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دول غربية تعلن مزيدا من العقوبات على روسيا
دبابة تطلق النار في أوكرانيا
22 مارس 2022 22:37

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سينضم إلى الحلفاء في تطبيق عقوبات إضافية على روسيا.
ويغادر بايدن يوم الأربعاء متوجهاً إلى بروكسل حيث سيعقد اجتماعات مع نظرائه القادة يوم الخميس.
وأكد سوليفان للصحافيين أن "حزمة أخرى من العقوبات" سيتم "فرضها بالاشتراك مع حلفائنا الخميس"، مضيفا أن الإعلان "سيركز ليس فقط على فرض عقوبات جديدة بل على ضمان وجود جهد مشترك لمنع أي تهرب من تطبيقها". 
وأوضح مستشار الأمن القومي أن بايدن سيعمل أيضا على تشديد العقوبات الحالية المفروضة على روسيا إثر عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وقال سوليفان للصحفيين إن بايدن سيعمل خلال الزيارة مع الحلفاء على تعديلات طويلة المدى في وضع قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

المصدر: وكالات
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