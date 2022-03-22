«مجموعة العشرين» ترد على اقتراح استبعاد روسيا

قالت بولندا اليوم الثلاثاء إنها اقترحت على مسؤولين من الولايات المتحدة استبعاد روسيا من مجموعة الدول العشرين صاحبة الاقتصادات الكبرى، وإن الاقتراح قوبل "برد إيجابي". وقال وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي بيوتر نواك في بيان إنه تمت مناقشة الاقتراح في اجتماعات عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي. وأضاف نواك للصحفيين في وارسو "خلال الاجتماعات، ومن بينها اجتماع مع (وزيرة التجارة الأميركية) جينا رايموندو، قدمنا اقتراحا باستبعاد روسيا من مجموعة العشرين، وقوبل برد إيجابي وبالموافقة، وسيتم تقديم الاقتراح إلى الرئيس (الأميركي جو) بايدن". ولم يصدر تعليق فوري من وزارة التجارة الأميركية.