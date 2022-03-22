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مصر تكشف معلومات مشجعة عن «كورونا»
ممرضة تحضّر جرعة من لقاح كورونا
22 مارس 2022 21:13

شعبان بلال (القاهرة)
تراجعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد المترددين على مستشفيات العزل بنسبة 50% خلال الأيام الأخيرة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية.
وأظهرت التقارير الخاصة بمعدلات تردد مرضى فيروس كورونا المستجد على المستشفيات ونسب إشغال الأقسام الداخلية والرعاية المركزة، انخفاض نسب التردد بمعدل 50%، وانخفاض نسب الوفيات بنسبة 48%، في الفترة من يوم 14 وحتى 21 مارس، مقارنة بالفترة من 7 إلى 14 مارس 2022.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان تطعيم أكثر من 31 مليون مصري بالجرعات الكاملة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وأشار، خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء، إلى توفر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات والأكسجين الطبي، مشدداً على ضرورة توفير كافة سبل الدعم للمديريات الصحية في المحافظات والقائمين على العمل بالمنشآت الصحية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
ونجحت حملة «طرق الأبواب»، التي أطلقتها مصر، في تطعيم أكثر من 1.5 مليون شخص لكافة الفئات العمرية في المناطق النائية في 6 محافظات.

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