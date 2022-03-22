«المتحور الجديد».. هل يعيدنا إلى «كوارث» العامين الماضيين؟
أرشيفية
22 مارس 2022 20:34
الاتحاد ـ أبوظبي
قفزت الإصابات الجديدة ثمانية في المائة على مستوى العالم الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ يناير، تزامن مع إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية، رصد متحور جديد من فيروس كورونا، مما أثار مخاوف من عودة كوارث العامين الماضيين لكورونا.
وقالت الوزارة إن المتحور الجديد يجمع بين المتحورين الفرعيين "بي إيه 1" و"بي إيه 2" من كورونا اكتشف في مريضين اثنين، وفقا لما نقله موقع صحيفة "جيروزاليم بوست".
وأضاف التقرير أنه لم يتم الكشف عن رصد المتحور في أي دولة أخرى حتى الآن. ولم يذكر شيئاً عن خصائصه.
وقالت المسؤولة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة ماريا فان كيركوف، إن مجموعة من العوامل تسببت في زيادة الإصابات، منها المتحور «أوميكرون» الشديد العدوى.
وأضافت «هذا الفيروس ينتشر بقوة بين الناس».
ويشكل المتحور الذي يعرف باسم «بي أيه 2»، وهو سلالة فرعية من «أوميكرون»، الآن ما يقرب من ربع الإصابات الجديدة بـ«كورونا» على مستوى الولايات المتحدة.