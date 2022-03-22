الأمم المتحدة تكشف حصيلة جديدة للاجئين الأوكرانيين

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة لعدد الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وقال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو إن "حجم المعاناة الإنسانية يتجاوز بكثير أسوأ السيناريوهات المتوقعة".

وأحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 3,577,245 شخصا هربوا من أوكرانيا، في آخر تحديث للأرقام قرابة الساعة 12,00 بتوقيت جرينيش، أي بزيادة 67601 شخص منذ التعداد الأخير الاثنين.

وقال ماثيو سالتمارش المتحدث باسم المفوضية للصحافيين في جنيف "إنها حقاً مرحلة جديدة مأساوية للشعب الأوكراني، حدثت في أقل من شهر بقليل".

لم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق السريع للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

حوالى 90 % من الفارّين هم نساء وأطفال. وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من 1,5 مليون طفل بين الفارين.

دفع ذلك وكالات الأمم المتحدة ويوروبول إلى التحذير من مخاطر استغلال هذه المجموعات الضعيفة.

قبل العملية العسكرية، كان يعيش في أوكرانيا نحو 37 مليون نسمة.

تستضيف بولندا وحدها أكثر من نصف عدد اللاجئين الذين فروا منذ بدء العملية في أوكرانيا، أي حوالى 6 من كل عشرة لاجئين.

منذ 24 فبراير، دخل 2,113,554 لاجئا إلى بولندا، وفقا لتعداد المفوضية.

وقالت بالوما كوتشي ممثلة منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا للصحفيين في جنيف "يريد حوالى ثلثي هؤلاء اللاجئين البقاء في بولندا". ووفق مصادر بولندية، غادر نحو 200 ألف لاجئ جاءوا أوكرانيا بولندا بالقطار إلى دول أخرى.

وأعلن حرس الحدود البولندي أن عدد القادمين تراجع بنسبة 11 بالمئة الاثنين مقارنة باليوم السابق.

قبل الأزمة، كانت بولندا تستقبل حوالى 1,5 مليون أوكراني جاء معظمهم للعمل في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إلى أن 543,308 شخصا لجؤوا إلى رومانيا. وعلى غرار مولدافيا، يقرر العديد من اللاجئين متابعة طريقهم.

بعد وصولهم إلى مولدافيا، يواصل قسم من اللاجئين طريقهم إلى رومانيا أو المجر، غالبا للانضمام إلى أفراد من أسرهم.

واستقبلت مولدافيا 367,913 لاجئا، وفقا لإحصاءات مفوضية اللاجئين.

كما استقبلت المجر 317,863 لاجئا من أوكرانيا، حسبما أفادت أرقام مفوضية اللاجئين الاثنين.

ودخل 253,592 أوكرانيّاً إلى سلوفاكيا، بحسب تعداد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لغاية 21 مارس.

كما لجأ حوالى 252,376 شخصا إلى روسيا لغاية 21 مارس.

واستقبلت بيلاروسيا 4308 أشخاص حتى 21 مارس.

المصدر: آ ف ب