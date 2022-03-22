بشرى سارة للدول النامية بشأن كورونا

أعلن مختبر "فايزر" الأميركي لإنتاج الأدوية، اليوم الثلاثاء، بشرى سارة للدول النامية بشأن علاجه ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة، في بيان، إنها ستبيع ما يصل إلى 4 ملايين جرعة من علاجها ضد كوفيد-19 لليونيسيف التي ستخصصها للدول الأفريقية.ستكون منظمة الأمم المتحدة للطفولة مسؤولة عن توزيع أقراص Paxlovid في 95 دولة تمثل نحو 53 % من سكان العالم.

وأضاف البيان "البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط-المنخفض ستكون قادرة على الحصول على العلاج بسعر التكلفة بينما ستدفع البلدان ذات الدخل المتوسط-المرتفع وفقًا لسلسلة الأسعار التي تحددها شركة فايزر".

وستبدأ عمليات التسليم في أبريل المقبل.

علاج Paxlovid مخصص في المقام الأول للسكان الأكثر عرضة للإصابة (المسنون والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو المصابون بأمراض نادرة...). إنه يخفف من خطر دخول المستشفى أو الوفاة من كوفيد بنحو 85 %، وفقًا للتجارب السريرية.

الأسبوع الماضي أبرمت شركة "فايزر" اتفاقيات ترخيص برعاية الأمم المتحدة تسمح لـ 35 مختبرا بتصنيع نسخة نوعية بديلة وأقل تكلفة من هذه الحبوب.

حصلت على التراخيص 19 مختبراً هندياً وخمسة مختبرات صينية والأخرى موزعة على بنجلادش والبرازيل وجمهورية الدومينيكان والأردن وإسرائيل والمكسيك وباكستان وصربيا وكوريا الجنوبية وفيتنام.

أنتجت شركة "فايزر" أكثر من 3 مليارات جرعة من اللقاح الذي طورته بالشراكة مع شركة "بيونتك" الألمانية تحت اسم "Comirnaty" وبلغ إجمالي مبيعاتها 36,8 مليار دولار أميركي في عام 2021.

وارتفع حجم مبيعاتها وصافي أرباحها في عام 2021، وتخطط المجموعة لبيع مزيد من اللقاحات ب32 مليار دولار لهذا العام وعلاجها ضد كوفيد ب22 مليار دولار.

المصدر: آ ف ب