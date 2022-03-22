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باكستان تقترح وساطة في الأزمة الأوكرانية
عمران خان أمام وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي
22 مارس 2022 19:45

اقترح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الثلاثاء، أن تتوسط الصين والدول الإسلامية في الأزمة الأوكرانية في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وتعقد منظمة التعاون الإسلامي الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، بحضور أكثر من 600 موفد، بينهم وزير الخارجية الصيني وانغ يي كضيف خاص، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.
وقال خان، أمام الحضور "اسمحوا لي أن اقترح بأن نفكر خلال مناقشات منظمة التعاون الإسلامي مع وزراء الخارجية في الكيفية... التي نستطيع من خلالها التوسط وكيف يمكننا التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
أضاف "أود أن أناقش كيف يمكننا جميعا التدخل ومحاولة إيقاف هذا الصراع الذي سيكون له، إذا استمر بنفس الطريقة، عواقب وخيمة على بقية دول العالم".
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، فإن تصريحات خان هذه جاءت بعد ساعات من تعبير الصين وباكستان عن مخاوفهما بشأن "الآثار غير المباشرة للعقوبات أحادية الجانب" على روسيا.
وعبرت باكستان عن قلقها من تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 

المصدر: آ ف ب
عمران خان
باكستان
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