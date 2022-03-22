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جوتيريش يشن هجوماً عنيفاً على روسيا
جوتيريش
22 مارس 2022 19:38

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء إلى إنهاء "الحرب العبثية" التي شنتها روسيا على أوكرانيا قبل شهر، محذرا من أن الصراع "لن يصل إلى نتيجة سريعة" وأن الشعب الأوكراني "يعيش جحيما". وقال جوتيريش للصحفيين في نيويورك "استمرار الحرب في أوكرانيا أمر غير مقبول أخلاقيا، ولا يمكن الدفاع عنه سياسيا، ولا معنى له عسكريا". وقال المجلس المحلي لمدينة ماريوبول الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن روسيا تواصل قصف المدينة الساحلية المحاصرة. وقال جوتيريش "حتى لو سقطت ماريوبول، لا يمكن الهجوم على أوكرانيا مدينة مدينة، شارعا شارعا، وبيتا بيتا... هذه الحرب لا يمكن الانتصار فيها. عاجلا أو آجلا، سيتعين الانتقال من ساحة المعركة إلى طاولة السلام". وأضاف "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب العبثية".

المصدر: وكالات
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