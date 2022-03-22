اليوم 09:39
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
روسيا توجه اتهامات إلى الولايات المتحدة
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
22 مارس 2022 18:46

وجه الكرملين، اليوم الثلاثاء، اتهاما للولايات المتحدة بالقيام بأعمال خطيرة وذلك ردا على اتهامات أميركية لروسيا بالاستعداد لشن هجمات إلكترونية.
ورفضت الرئاسة الروسية التحذيرات الأميركية من هجمات إلكترونية روسية ردا على العقوبات الغربية.
وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الاثنين، من الشركات أن تبذل كل ما في وسعها لحماية نفسها من الهجمات الإلكترونية المحتملة من قبل روسيا.
 وأشار بايدن إلى وجود "معلومات استخباراتية متطورة" تفيد بأن موسكو تبحث خيارات على تلك الجبهة.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين، اليوم "الاتحاد الروسي، خلافا للعديد من الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة، لا ينخرط في أعمال لصوصية على مستوى الدولة".
كانت روسيا قد رفضت في السابق مزاعم مماثلة منها اتهامات بأنها مسؤولة عن عمليات اختراق للبنوك الأوكرانية والمواقع الحكومية في فبراير الماضي.
وقالت مسؤولة الأمن السيبراني في البيت الأبيض آن نوبيرجر، أمس الاثنين، إنه يجب على الشركات الأميركية المهمة، التي توفر البنية التحتية الحيوية، أن تحسن دفاعاتها الإلكترونية ولكن "ليس ثمة يقين" من حدوث هجوم من هذا النوع.
كان نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فاسيلي شباك قد اقترح أن تنشئ روسيا فرقة من القوات الإلكترونية لمكافحة التهديدات المتزايدة حيث يمكن للمطورين صقل مهاراتهم وإظهار وطنيتهم.

المصدر: وكالات
روسيا
هجمات إلكترونية
آخر الأخبار
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة
اليوم 09:38
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
دنيا
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
اليوم 09:32
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
دنيا
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
اليوم 08:57
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا
اليوم 08:42
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
دنيا
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
اليوم 08:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©