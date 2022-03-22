زيلينسكي يخشى تأثيرا خطيرا لأزمة أوكرانيا على دول عديدة
زيلينسكي يلقي خطابا أمام البرلمان الإيطالي بتقنية الفيديو
22 مارس 2022 18:14
أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، من خشيته في أن تؤثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على دول أخرى عبر العالم. وقال زيلينسكي، خلال خطاب أمام البرلمان الإيطالي عبر الفيديو، إن العملية تهدد بالتسبب في مجاعات في دول أخرى.وأوضح أن شعبه متشبث بالنجاة. وأضاف "بالنسبة للقوات الروسية، أوكرانيا هي البوابة لأوروبا، لكن يجب عدم ترك الفرصة" وتابع أن عواقب الحرب يشعر بها الناس بالفعل في مختلف أرجاء العالم. ومضى يقول "أسوأ شيء سيكون المجاعة التي تقترب من بعض الدول. أوكرانيا كانت دائما واحدة من أكبر مصدري الغذاء، لكن كيف لنا أن نزرع (المحاصيل) مع القصف". وكانت دول عديدة عبر العالم تعتمد في السنوات الأخيرة على القمح الأوكراني. ومنذ بدء العملية العسكرية ارتفعت أسعار القمح لتزيد بنسبة 50 بالمئة في الشهر الماضي. ووعد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ردا على زيلينسكي، بمواصلة دعم اللاجئين الفارين وتقديم المساعدات العسكرية. وتقول أوكرانيا منذ فترة طويلة إنها ترغب في الانضمام للاتحاد الأوروبي. وقال دراجي "أريد أن أقول للرئيس زيلينسكي إن إيطاليا تقف بجانب أوكرانيا في هذه العملية، إيطاليا تريد دخول أوكرانيا الاتحاد الأوروبي".