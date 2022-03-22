السجن 9 سنوات للمعارض الروسي نافالني

حُكم على المعارض الروسي أليكسي نافالني، اليوم الثلاثاء، بالسجن 9 سنوات بتهم "احتيال" و"إهانة قاضية"، وفق ما أفاد صحفيون حضروا الجلسة.

وأعلنت القاضية مارغاريتا كوتوفا أنه يُضاف إلى هذه العقوبة إفراج مشروط لعام ونصف العام وغرامة مقدارها 1,2 مليون روبل أي حوالى 10 آلاف يورو. ونافالني مسجون منذ أكثر من عام.

وقبض على أولغا ميخائيلوفا وفاديم كوبزيف، وهما محاميا المعارض، بتهمة عرقلة حركة المرور أثناء تحدثهما إلى الصحافة خارج السجن حيث حكم على نافالني.

ويحاكم الناشط، البالغ 45 عاما، في مجمع سجون في "بوكروف" على مسافة مئة كيلومتر شرق العاصمة موسكو.

واتُهم نافالني، في محاكمة سابقة، باختلاس الملايين من تبرعات قدمت لمنظماته وبـ"ازدراء المحكمة".

المصدر: آ ف ب